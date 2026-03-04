Gullit si sfoga contro il calcio moderno: le sue parole a una tv olandese

Ruud Gullit, ex campione del Milan e della nazionale olandese, ha parlato all'emittente olandese Ziggo Sport e si è sfogato contro il calcio moderno: "Ho deciso di smettere di guardare il calcio, non mi piace più il nostro sport. Ho visto Arsenal-Chelsea, che spazzatura di partita. Vedo giocatori che cercano di conquistare calci d'angolo, che cercano di ottenere rimesse laterali, raccattapalle pronti a dare gli asciugamani ai giocatori. Il calcio è diventato terribile. Spero che non sia questa la direzione che stiamo prendendo"

Continua Gullit nella sua invettiva: "Sto aspettando giocatori che tornino a puntare i difensori, qualcuno come Lamine Yamal. Mi manca la gioia, non mi diverto più a guardare il calcio. Tutti si limitano ad eseguire i loro compiti in campo. Dove sono i giocatori che dribblano? Dove sono i giocatori con gli attributi? Perché tutti passano? Passaggi, passaggi e ancora passaggi!"