Togliere uno all'Inter, tentare di scoprire l'uomo derby Milan: Kakà se la gioca così

Togliere uno all'Inter, tentare di scoprire l'uomo derby Milan: Kakà se la gioca cosìMilanNews.it
Oggi alle 20:20News
di Federico Calabrese

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan Ricardo Kakà, Pallone d'Oro nel 2007, ha parlato del suo forte legame con il club rossonero, tra presente, scudetto ma soprattutto derby. 

Giochino classico: tolga un uomo all’Inter. 
"Direi Lautaro, ma visto che è infortunato dico Thuram».

L ’uomo derby del Milan?
"Modric, senza dubbio. Con la sua esperienza e la sua classe farà la differenza. Ma anche Pulisic mi piace tantissimo, e poi c’è sempre Leao...».