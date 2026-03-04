Incassi da stadio in Europa del 2025, la classifica: comanda il Real, Milan 14°
Come riportato da Sky Sport, nell'ultimo report dell'Uefa è stilata la classifica delle squadre europee che hanno ottenuto i maggiori incassi nel 2025 dalle partite casalinghe tra biglietti e hospitality. Questa la classifica dei primi 25 posti:
1. Real Madrid: 222 milioni di euro di incasso (+20% rispetto al 2024)
2. Arsenal: 183 milioni di euro di incasso (+20% rispetto al 2024)
3. PSG: 175 milioni di euro di incasso (+4% rispetto al 2024)
4. Manchester United: 155 milioni di euro di incasso (+19% rispetto al 2024)
5. Tottenham: 150 milioni di euro di incasso (+22% rispetto al 2024)
6. Barcellona: 150 milioni di euro di incasso (+29% rispetto al 2024)
7. Bayern Monaco: 147 milioni di euro di incasso (+12% rispetto al 2024)
8. Liverpool: 138 milioni di euro di incasso (+27% rispetto al 2024)
9. Chelsea: 105 milioni di euro di incasso (+23% rispetto al 2024)
10. Inter: 93 milioni di euro di incasso (+42% rispetto al 2024)
11. Manchester City: 92 milioni di euro di incasso (+3% rispetto al 2024)
12. Galatasaray: 81 milioni di euro di incasso (+37% rispetto al 2024)
13. Atletico Madrid: 80 milioni di euro di incasso (+9% rispetto al 2024)
14. Milan: 80 milioni di euro di incasso (-6% rispetto al 2024)
15. Aston Villa: 73 milioni di euro di incasso (+58% rispetto al 2024)
16. West Ham: 69 milioni di euro di incasso (+12% rispetto al 2024)
17. Stoccarda: 68 milioni di euro di incasso (+16% rispetto al 2024)
18. Juventus: 67 milioni di euro di incasso (+14% rispetto al 2024)
19. Fenerbahçe: 64 milioni di euro di incasso (+60% rispetto al 2024)
20. Newcastle: 62 milioni di euro di incasso (-3% rispetto al 2024)
21. Celtic: 59 milioni di euro di incasso (+25% rispetto al 2024)
22. Eintracht Francoforte: 58 milioni di euro di incasso (+15% rispetto al 2024)
23. Roma: 56 milioni di euro di incasso (-14% rispetto al 2024)
24. Dortmund: 55 milioni di euro di incasso (+5% rispetto al 2024)
25. Marsiglia: 55 milioni di euro di incasso (-19% rispetto al 2024)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan