Brocchi ricorda: “Nelle Champions del 2003 e del 2007 giocai tanto, rimpianto non essere entrato nelle finali”

vedi letture

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, è stato protagonista di una puntata del podcast di Rompipallone, nella quale ha parlato degli anni vissuti in maglia rossonera. Seguono alcuni estratti:

"Avevo davanti a me Pirlo, Gattuso, Seedorf, quanti giocatori in quegli anni li, anche di altre squadre, se fossero stati al Milan gli avrebbero tolto il posto a questi tre. La vittoria della Champions all'Old Trafford fu una serata meravigliosa anche se non entrai. Il mio più grosso cruccio è che nelle due finali vinte, avevo giocato molto, ma in finale non sono entrato. Questa cosa quì è la cosa che più mi da fastidio perchè dicono eh ma Brocchi non era titolare, ma io in quelle due Champions League avevo giocato tantissimo. E altri che magari avevano un nome diverso, hanno vinto e hanno giocato, e invece non è vero perchè hanno giocato meno di me. Io in quella del 2005 gioco veramente poco, ma quella del 2003 e del 2007 ho giocato tanto. L'unica cosa che mi lascia un po' così è stato non entrare nelle finali, sarebbe stato bello anche giocare 5 minuti dopo che avevo giocato quarti e semifinale"