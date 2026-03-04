Lesione al tendine del ginocchio per Cristiano Ronaldo. Lui è a Riad e non a Madrid
(V. Ansa 'Iran: jet privato di Ronaldo vola...' delle 14:36) (ANSA) - ROMA, 03 MAR - L'Al Nassr ha comunicato che Cristiano Ronaldo, infortunatosi sabato scorso in un match del campionato saudita, ha riportato una lesione al tendine del ginocchio. Uno scenario peggiore, dunque, rispetto a quello prospettato dall'allenatore del club, che aveva parlato di affaticamento muscolare dopo la partita. Il calciatore portoghese ha iniziato un percorso di riabilitazione.
Ronaldo ha problemi cronici al tendine del ginocchio sinistro ma il club non ha comunicato quale sia quello interessato, né i tempi di recupero previsti. Contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore, inoltre, e come già confermato dal quotidiano spagnolo As, 'CR7' non ha mai lasciato Riad con il suo jet privato. (ANSA).
