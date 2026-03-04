EA Sports e Lega Calcio Serie A inaugurano un nuovo calcio a Milano

vedi letture

L’inaugurazione del campo FC FUTURES ha visto la partecipazione speciale di Moise Kean, artista della colonna sonora di FC 26 e attaccante della Nazionale italiana, che ha presentato il suo nuovo Soundtrack Kit, ora disponibile in EA SPORTS FC 26.

EA SPORTS FC e Lega Calcio Serie A hanno inaugurato ufficialmente un campo da calcio per la comunità situato presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Milano. Progettato per offrire uno spazio sicuro e inclusivo, il campo mira ad aumentare la partecipazione, rafforzare le comunità locali e ispirare una nuova generazione di tifosi.

Il campo FC FUTURES di Milano dell’ASD Fides SMA (affiliata al CSI - Centro Sportivo Italiano), inaugurato oggi alla presenza di Moise Kean e delle leggende della Lega Calcio Serie A Andrea Ranocchia e Ciro Ferrara, è il 21° campo FC FUTURES realizzato a livello globale, segnando un momento chiave nell’evoluzione dell’iniziativa.

Milano diventa il simbolo di una nuova fase di FC FUTURES, il programma globale su larga scala di EA SPORTS che investe in modo significativo nel calcio di base. Grazie a investimenti a lungo termine nelle strutture delle comunità, borse di studio e programmi di allenamento innovativi ispirati agli esercizi presenti in EA SPORTS FC, l’iniziativa amplia l’accesso al calcio, favorisce un coinvolgimento duraturo nel gioco e genera un impatto sociale, culturale e sportivo significativo a livello del calcio di base.

“FC FUTURES è molto di più che nuove strutture sportive: riguarda l’accesso, l’ispirazione e l’impatto a lungo termine”, ha dichiarato James Salmon, Sr Director, Partnership Marketing di EA SPORTS FC. “In partnership con la Lega Calcio Serie A a Milano, stiamo creando uno spazio che apre possibilità ai giovani attraverso il calcio, mostrando al contempo come la tecnologia possa aiutare a far crescere il gioco in modi significativi: nel caso di FC FUTURES, utilizzando il gameplay per ispirare esercizi di allenamento reali, collegando in modo unico l’innovazione digitale all’apprendimento sul campo.”

La partnership tra EA SPORTS FC e la Lega Calcio Serie A è stata ulteriormente rafforzata con il lancio di borse di studio calcistiche della durata di un anno destinate a supportare i giovani giocatori, con l’obiettivo di creare un impatto sostenibile e duraturo all’interno delle comunità locali. Questo investimento conferma l’impegno condiviso nel far crescere il gioco attraverso l’accesso, l’inclusione e lo sviluppo strutturale.

“Sostenere il calcio dalla base, dai campetti di periferia è fondamentale per favorire la crescita dei campioni e dei tifosi del futuro - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - L’inaugurazione di questo campo a Milano nell’ambito del progetto FC FUTURES di EA SPORTS FC è un segno concreto in questa direzione, che mostra come le sinergie tra gli stakeholders più importanti del mondo del calcio possa portare risorse a tutti i livelli, sviluppando un circolo virtuoso che alimenta il sistema. La presenza di un campione di oggi come Moise Kean con due Legends della Serie A e del loro esempio, unita alle iniziative che porteremo avanti nei prossimi anni, daranno a queste ragazze e ragazzi non solo un bellissimo campo dove divertirsi e un ricordo indelebile, ma soprattutto gli strumenti per crescere al meglio come calciatori, tifosi e persone”.

Il campo riqualificato è stato inaugurato con un evento esclusivo che ha celebrato l’incontro tra calcio, musica e cultura. All’apertura hanno partecipato Moise Kean, attaccante della Nazionale Italiana e dell’ACF Fiorentina, nonché uno degli artisti presenti nella colonna sonora di EA SPORTS FC 26. Per l’occasione è stato svelato anche un esclusivo kit personalizzato, co-creato insieme al giocatore. Il kit è ora disponibile e sbloccabile tramite il Bundle Divise Colonna Sonora su EA SPORTS FC 26.

“È un onore essere qui a sostenere FC Futures e vedere l'impatto che il calcio di base può avere sui giovani giocatori. Inaugurare questo campo significa creare opportunità e ispirare la prossima generazione”, ha affermato Kean. “Essendo il primo giocatore ad avere una canzone inclusa in EA SPORTS FC, è stata un’esperienza fantastica progettare un Kit Vanity disponibile nel gioco e creato appositamente per i ragazzi a questo evento. È un momento di orgoglio unire il mio calcio e la mia musica”.

Durante la giornata inaugurale, allenatori certificati UEFA hanno guidato sessioni di allenamento che integravano le meccaniche di gioco di EA SPORTS FC con esercizi reali sul campo, trasformando l’esperienza di gioco in uno strumento educativo e di sviluppo calcistico.

Questo approccio rappresenta il cuore di FC FUTURES, che mira a colmare il divario tra il mondo fisico e digitale del calcio, utilizzando EA SPORTS FC come leva concreta per aumentare la partecipazione al calcio di base e rendere l’apprendimento più accessibile, coinvolgente e moderno.

Il campo ospiterà programmi di allenamento continui e strutturati, progettati per aiutare i giovani a raggiungere i propri obiettivi e a svilupparsi come individui. Uno di questi programmi è l’iniziativa “Words on the Field”, un progetto sociale realizzato in collaborazione con l’associazione Parole O_Stili, rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 12 anni, pensato per promuovere una cultura del linguaggio più consapevole e responsabile sia dentro che fuori dal campo.