Allegri al Real Madrid? Romano: "In passato il tecnico livornese è stato davvero ad un passo"

vedi letture

Fabrizio Romano è intervenuto così sul proprio canale Youtube, analizzando e commentando le ultime novità in casa rossonera. Tante le domande e curiosità che vedrebbero, di nuovo il Real Madrid forte su Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Romano smentisce e fa chiarezza:

"Tante le domande di Max Allegri e il Rea Madrid, ne sentiremo ancora perchè il tema Madrid sarà importante nei prossimi mesi. Io quello che posso dirvi è che in passato il tecnico livornese è stato davvero ad un passo dai blancos, ma è una storia del passato. Oggi non ci risulta nulla su questa cosa. Se dovessero esserci delle novità saremo i primi a dirvelo..".

