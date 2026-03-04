Allegri al Real Madrid? Romano: "In passato il tecnico livornese è stato davvero ad un passo"
Fabrizio Romano è intervenuto così sul proprio canale Youtube, analizzando e commentando le ultime novità in casa rossonera. Tante le domande e curiosità che vedrebbero, di nuovo il Real Madrid forte su Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Romano smentisce e fa chiarezza:
"Tante le domande di Max Allegri e il Rea Madrid, ne sentiremo ancora perchè il tema Madrid sarà importante nei prossimi mesi. Io quello che posso dirvi è che in passato il tecnico livornese è stato davvero ad un passo dai blancos, ma è una storia del passato. Oggi non ci risulta nulla su questa cosa. Se dovessero esserci delle novità saremo i primi a dirvelo..".
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino DAZN
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
