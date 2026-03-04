Pastore controcorrente: “Allibito dalle critiche a Leao, a Cremona miglior prestazione del 2026”

Durante l'ultima puntata di Fontana di Trevi, format di Cronache di spogliatoio, Giuseppe Pastore ha parlato della prestazione di Leao contro la Cremonese. Queste le sue parole:

"Come si può criticare Leao che con la Cremonese ha fatto la miglior partita del 2026, sono allibito a leggere le critiche a Leao. Sbaglia dei gol ma li ha sempre sbagliati, sbaglia a tirare, ma non ha mai corso così tanto e cosi bene come contro la Cremonese. È tornato a saltare l'uomo, a scartare, a lasciare sul posto l'avversario, a creare superiorità, poi se ce la prendiamo su Leao perchè è il più vistoso, perchè non copre, Leao non ha mai coperto ma ci sta, coprono tutti nel Milan almeno uno che non lo fa. Leao è il vice capo cannoniere della Serie A e ha la media gol migliore rispetto agli altri 3 attaccanti a 9 gol come lui. Se critichiamo Leao cosa dobbiamo dire di tutti gli altri che stanno facendo peggio"