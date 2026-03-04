Ricci: "Ci mancano tanti punti per entrare in Champions. Pensiamo a quello"

vedi letture

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è stato raggiunto dai microfoni dei colleghi di SportMediaset per parlare in vista dell'iportantissimo Derby della Madonnina che si giocherà tra Milan e Inter nel prossimo turno di campionato, domenica 8 marzo alle ore 20.45 a San Siro. Il mediano milanista ha parlato della classifica, degli obiettivi, del suo rapporto con Max Allegri e anche un po' della sua vita fuori dal campo. Di seguito si riportano un estratto delle dichiarazioni del calciatore.

Cosa guardate in classifica?

"Noi sicuramente pensiamo a quello che è il nostro obiettivo, riportare il club in Champions League. Ce lo siamo detti a luglio. Per adesso siamo a buon punto anche se in passato abbiamo perso punti che potevamo non perdere. Sicuramente abbiamo per adesso un buon vantaggio ma non è ancora finita e ci mancano tanti punti per entrare in Champions"