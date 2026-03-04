Legrottaglie: "Il Milan deve tenere Leao: nella rosa non c'è un giocatore con quella qualità"

vedi letture

Ospite speciale di Maracanà, trasmissione del pomeriggio sulle frequenze di TMW Radio, è stato l'ex difensore Serie A Nicola Legrottaglie che, in carriera, si è reso protagonista anche di una piccola parentesi con la maglia del Milan. Ed è proprio del momento dei rossoneri e di quello della Juventus che l'ex giocatore ha affrontato nel suo intervento. In particolare, per quanto riguarda l'universo rossonero, Legrottaglie si è concentrato su due figure centrali: Massimiliano Allegri e Rafael Leao.

Leao sarebbe da rinnovare anche cifre importanti per il Milan?

"Il Milan deve tenerlo perche in tutta la rosa non c'è un giocatore con quella qualità. Poi bisognerà costruire la squadra intorno a lui e trovare le caratteristiche giuste per valorizzarlo. Li starà all'allenatore e alla società capire il da farsi"