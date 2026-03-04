Incredibile in Premier: Gakpo salva un gol del Liverpool e i Reds vengono fermati dal Wolverhampton

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Tre vittorie di fila stavano rilanciando il Liverpool in Premier League, ma i campioni in carica hanno subito un'imprevista battuta d'arresto questa sera contro il fanalino di coda Wolverhampton. Tutto è accaduto nel finale: i padroni di casa si sono imposti per 2-1 con la rete decisiva arrivata nel recupero, quando un tiro di André è stato deviato da Gomez beffando Alisson. Solo poco prima, Salah aveva pareggiato il gol realizzato da Gomes per i Wolves al 33'.

Quinto in classifica con 48 punti dopo 29 giornate (l'Arsenal guida con 64), il Liverpool è staccato di tre lunghezze dall'Aston Villa, quarto con 51, e precede di altrettante il Chelsea, sesto. Il Wolverhampton rimane in fondo, a undici punti dalla zona salvezza, ma con i Reds ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, dopo aver appena sconfitto il Villa. (ANSA).