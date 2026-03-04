Galliani spiega come nascono i giorni del Condor, quelli in cui faceva faville sul mercato

Adriano Galliani, storico dirigente rossonero, si è così espresso a RadioTv Serie A: “Come nascono i giorni del Condor? Nascono da un mio pensiero, cioè che il valore dei calciatori è molto forte all’inizio del mercato e scende durante il mercato. Quindi ho sempre pensato che fosse una buona cosa vendere, quando devi vendere, all’inizio del mercato e comprare negli ultimi giorni del mercato”.

L'AUSPICIO DI PELLEGATTI

In uno dei suoi ultimi video sul proprio canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha riportato sul tavolo il tema di un possibile ritorno in società di Adriano Galliani. Una riflessione nata dopo le ennesime polemiche arbitrali nate dalal gara, persa, con il Parma a San Siro e a cui il club rossonero non ha fatto seguito con nessun tipo di dichiarazione o presa di posizione, a differenza di altre squadre che nelle ultime settimane sono intervenute.

Il commento di Pellegatti: "Contare a livello politico non vuol dire avere i rigori, i fuorigioco o il Var a favore: non mi divertirei nemmeno, è bello che si abbia ciò che si merita. Però dò rispetto, dà autorevolezza. Il Milan con Adriano Galliani non ha vinto 28 Scudetti: non vuol dire che automaticamente vinci lo Scudetto, perché altrimenti con Galliani e Berlusconi avrebbe vinto 20 scudetti. Contare politicamente vuol dire avere rispetto, vuol dire parlare quando succedono questi episodi come giustamente hanno fatto Chiellini, Comolli, Manna. Non è andato a parlare Antonio Conte, è andato Manna. Ribadisco: l'acquisto più bello per la prossima stagione sarebbe quello di Adriano Galliani. So che ai vertici del Milan non sono entusiasti e qualcuno non sarebbe d'accordo: certamente sarebbero contenti Igli Tare e Massimiliano Allegri, che ha un grande rapporto con Galliani"