Viviano sicuro: “L’Inter avrà il pallino del gioco in mano, cosi Leao e Pulisic hanno senso”

Nell'ultima puntata del podcast Cose Scomode, Emiliano Viviano ha parlato così del derby che si giocherà domenica sera e di come si aspetterà la partita. Questa la sua previsione:

"Io dico che se tu vai a giocare con Parma e Cremonese e sai che l'attitudine della partita è tua, nel senso che sai che la partita la devi fare tu e non fai il 4-3-3 dove sai che avrai cento volte a partita la possibilità di portare palla a Leao e Pulisic e di puntare una difesa chiusa, perchè dovresti cambiare adesso in una partita dove il pallino lo terrà l'Inter e tu giocherai sugli spazi e allora è più il tuo mondo. Poi se magari vai in svantaggio allora ci può stare un cambio alla fine. Vedo l'Inter che fa la partita e Leao e Pulisic avranno più senso di Fullkrug ad esempio"