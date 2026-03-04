Viviano sicuro: “L’Inter avrà il pallino del gioco in mano, cosi Leao e Pulisic hanno senso”
Nell'ultima puntata del podcast Cose Scomode, Emiliano Viviano ha parlato così del derby che si giocherà domenica sera e di come si aspetterà la partita. Questa la sua previsione:
"Io dico che se tu vai a giocare con Parma e Cremonese e sai che l'attitudine della partita è tua, nel senso che sai che la partita la devi fare tu e non fai il 4-3-3 dove sai che avrai cento volte a partita la possibilità di portare palla a Leao e Pulisic e di puntare una difesa chiusa, perchè dovresti cambiare adesso in una partita dove il pallino lo terrà l'Inter e tu giocherai sugli spazi e allora è più il tuo mondo. Poi se magari vai in svantaggio allora ci può stare un cambio alla fine. Vedo l'Inter che fa la partita e Leao e Pulisic avranno più senso di Fullkrug ad esempio"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan