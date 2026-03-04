Giuliani: "Maignan ha una capacità di focus fuori dal comune. Rimane in partita fino alla fine”
MilanNews.it
Durante la puntata odierna di Cult, format di DAZN, si è parlato del capitano del Milan Mike Maignan. Dallo studio sono arrivati i commenti di Fabio Bazzani, commentatore di DAZN e di Laura Giuliani, portiere del Milan femminile. Queste le loro parole:
Bazzani: "Maignan oggi è il miglior portiere della Serie A"
Giuliani: "Ci ho parlato con Mike. Mike è fantastico, è tutta mentalità tutta testa, ha una capacità di focus mentale e di auto motivazione che è fuori dal comune. Una cosa che mi stupisce tantissimo è la sua capacita di rimanere nella partita fino alla fine, quell'attesa attiva di movimento, riesce semrpe a rimanere legato alla squadra e infatti è un portiere molto poco scenico perchè previene tantissimo"
Pubblicità
News
Stramaccioni: "Ci sono tre partite che il Napoli può vincere prima dello scontro diretto contro il Milan"
Le più lette
2 Il Milan di Allegri continua a macinare record storici: è la seconda volta che arriva un dato top in trasferta
4 Pastore sull'operazione André: "È il solito pasticcio che mi fa pensare che ci sono diversità di vedute in società"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Lo stop di Gabbia conferma (ancora una volta) un aspetto e ciò che bisognerà fare nel prossimo mercato
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com