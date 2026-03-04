Giuliani: "Maignan ha una capacità di focus fuori dal comune. Rimane in partita fino alla fine”

Durante la puntata odierna di Cult, format di DAZN, si è parlato del capitano del Milan Mike Maignan. Dallo studio sono arrivati i commenti di Fabio Bazzani, commentatore di DAZN e di Laura Giuliani, portiere del Milan femminile. Queste le loro parole:

Bazzani: "Maignan oggi è il miglior portiere della Serie A"

Giuliani: "Ci ho parlato con Mike. Mike è fantastico, è tutta mentalità tutta testa, ha una capacità di focus mentale e di auto motivazione che è fuori dal comune. Una cosa che mi stupisce tantissimo è la sua capacita di rimanere nella partita fino alla fine, quell'attesa attiva di movimento, riesce semrpe a rimanere legato alla squadra e infatti è un portiere molto poco scenico perchè previene tantissimo"