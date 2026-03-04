Stramaccioni: "Ci sono tre partite che il Napoli può vincere prima dello scontro diretto contro il Milan"
Andrea Stramaccioni, allenatore, si è così espresso a Radio CRC sul Napoli: "Il Napoli quest’anno ha dovuto affrontare la stagione senza la maggior parte della squadra che si è costruita quest’estate per vincere. Sono state bellissime le parole di Lukaku, ci sono giocatori all’interno delle rose che hanno una marcia in più e che sono carismatici. Quando allenavo l’Inter, Javier Zanetti si ruppe il tendine d’achille. Infatti, con lui non persi solo un giocatore, ma una serie di cose difficili da spiegare.
Napoli-Torino? I partenopei escono dalla trasferta di Verona con il morale alto. A dispetto delle posizioni in classifica, il Napoli non ha fatto una grande partita contro il Verona, soprattutto se consideriamo che quest’ultima è una squadra di bassa classifica e le potenzialità del Napoli. Il Torino, invece, è rinato con il tridente Vlasic-Zapata-Simeone e ha un allenatore come D’Aversa che all’inizio impatta molto sulle motivazioni dei giocatori. Sarà una bella partita.
Il Napoli adesso deve avere solo un macro obiettivo: conquistare il secondo posto. Ci sono tre partite che il Napoli può vincere prima dello scontro diretto contro il Milan che, nel frattempo, deve giocare anche il derby. Il Napoli ha il suo rammarico per l’uscita dalla Champions, ma adesso ha un unico obiettivo da conquistare: il secondo posto”
