Sky - Domani e dopo test per Bartesaghi: al momento Estupinan in vantaggio

Si avvicina sempre di più il Derby tra Milan e Inter. Oggi a Milanello per i rossoneri Allegri e il suo staff hanno previsto addirittura una doppia seduta di allenamento in modo da rimanere concentrati e focalizzati sulla sfida di San Siro che si disputerà domenica alle 20.45. In particolare il tecnico milanista dovrà vedersela con alcune defezioni pesanti: non ci saranno Gimenez e Loftus-Cheek ma non ci sarà nemmeno Matteo Gabbia, operato ier per un'ernia inguinale che lo terrà ai margini del campo per almeno un mese.

Tutte da valutare, invece, le condizioni di Davide Bartesaghi, vittima a Cremona di un risentimento al flessore della coscia destra. Per fortuna gli esami hanno escluso lesioni ma sarà da capire se e come tornerà a disposizione il classe 2005. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dal collega Peppe Di Stefano di Sky Sport 24 fuori da Milanello: domani e dopodomani è previsto un test per saggiare la condizione di Bartesaghi. Al momento comunque è Pervis Estupinan a occupare la casella di papabile titolare.