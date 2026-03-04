Bianchin: "Tridente? A Cremona, però, i due attaccanti che ha schierato hanno avuto tre occasioni giganti in un'ora"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul potenziale tridente del Milan: "Due è il numero perfetto a Coteto, il quartiere di Livorno in cui è cresciuto Massimiliano Allegri. I tre attaccanti non gli garbano particolarmente (almeno, non in questo Milan) e Max in settimana si metterà i tappi nelle orecchie. Non ascolterà i milanisti che sempre più - prima un sussurro, ora una voce insistente, domani forse un coro – gli chiedono di abbondare e giocarsi il derby con tre giocatori offensivi. Diciamo Pulisic, Füllkrug e Leao assieme dall’inizio, come ai tempi in cui Giroud, stretto tra Messias e Leao, ribaltava la partita con l’Inter e lo scudetto del 2022. Del resto, perché farlo ora? A Cremona, i due attaccanti che ha schierato hanno avuto tre occasioni giganti in un'ora. Il problema questa volta è stato il sistema di messa a fuoco della porta, non il sistema di gioco.

Allegri a Cremona ha giocato con il tridente nell’ultima mezz’ora. Ha cominciato con il solito 3-5-2, poi ha tolto Saelemaekers e al suo posto ha fatto entrare Füllkrug. Pulisic e Leao si sono allargati per un classico 4-3-3 con Tomori e Bartesaghi terzini. Quando Captain America è dovuto uscire, Allegri non ha cambiato idea – del resto, stava pareggiando… - e al suo posto si è giocato Nkunku. Il risultato dice che ha funzionato, anche se aggiungere due postille è il minimo. La prima: il Milan ha segnato da azione d’angolo e in contropiede. Il tridente, nei due episodi, c’entra poco. La seconda: le occasioni, in quel finale, non sono mancate, e sia Leao sia Füllkrug avrebbero potuto fare gol. Un buon segno".