Qualificazioni Mondiale Femminile: la Svezia batte l'Italia e il girone inizia in salita

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 03 MAR - La Svezia batte 1-0 l'Italia a Reggio Calabria nella prima partita della qualificazioni al mondiale femminile del 2027. La nazionale allenata da Andrea Soncin subisce gol al 22' pt con una conclusione da fuori di Olme che inganna Giuliani. Nel secondo tempo le azzurre attaccano e trovano anche il palo con Bonansea, ma non riescono a pareggiare. Prossimo impegno sabato prossimo a Vicenza, contro la Danimarca. (ANSA).