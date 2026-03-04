Fullkrug, testa al Derby: "Estremamente concentrato"
Manca sempre meno al Derby della Madonnina che si giocherà domenica sera a San Siro alle ore 20.45 tra Milan e Inter. Sarà il primo per Niclas Fullkrug, centravanti arrivato a Milanello nel corso del mercato invernale di riparazione. L'attaccante tedesco, molto attivo sui social, ha voluto sottolineare l'attesa per questa sua prima stracittadina milanese con un post sul suo profilo.
Fullkrug ha pubblicato una foto in palestra e successivamente ha scritto: "Estremamente concentrato. Settimana del Derby. Dai rossoneri!".
