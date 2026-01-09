MN - Rinnovo Maignan: incontro in questi giorni con l'agente per definire le commissioni

È sempre bene rimanere prudenti e cauti fino al momento delle firme, ma le notizie arrivate nelle ultime settimane (clicca QUI) hanno raccontato di una netta inversione di tendenza per quanto riguarda la direzione che stava prendendo il tema del rinnovo di contratto di Mike Maignan. La cronaca è ormai conosciuta: durante la scorsa stagione Mike ed il club arrivano ad un accordo di massima per il prolungamento ma le firme non ci sono mai state, visto che a Casa Milan la scelta è stata quella di tirarsi indietro quando sembrava essere tutto fatto.

Da qui la possibilità, la scorsa estate, per Maignan di lasciare il Milan: il portiere sembrava essere in orbita Chelsea ma l'offerta del club londinese non ha soddisfatto il Milan, oltre al grande lavoro di mediazione di Allegri e Tare nel convincere il portiere a rimanere a Milanello almeno per questa stagione: il francese, ritenuto da tutti un giocatore di alto livello, è anche ben voluto dallo spogliatoio. Non a caso è il capitano della squadra.

Allegri ed il suo staff, in particolare il preparatore Claudio Lippi, hanno svolto un bel lavoro di convincimento. Con Max il progetto sportivo del Milan sembra avere una direzione ben precisa dopo gli sbandamenti pericolosi degli ultimi mesi e a Milanello è tornata serenità: si lavora bene e duro, e in campo i risultati lo confermano. Il Milan chiude il girone d'andata, con un match da recuperare, al secondo posto a -3 dalla vetta: Maignan è stato uno dei grandi protagonisti di questa crescita repentina con le sue parate. Decisive quelle nel derby su Calhanoglu e su Dybala contro la Roma: Mike è tornato Magic dopo qualche incertezza di troppo dei mesi scorsi.

E ora ha dato il suo ok per rimanere: diventerà uno dei giocatori più pagati della rosa insieme a Rafa Leao. Un riconoscimento importante che testimonia quanto il Milan consideri fondamentale il suo livello tecnico e quello di leadership. Cosa manca per mettere tutto nero su bianco e arrivare, un anno dopo, alle tanto agognate firme? Apprende la redazione di MilanNews.it che nei prossimi giorni, a stretto giro di posta, ci sarà un incontro con l'agente del portiere per definire le commissioni e definire nella sua totalità l'operazione. Solo dopo questo ultimo importante ok potranno arrivare i comunicati e gli annunci.

di Antonio Vitiello e Antonello Gioia.