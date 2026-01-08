Rinnovo Maignan: ci siamo quasi. Ecco perchè Mike ha cambiato idea

Mike Maignan è sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Milan, ma per la tanto attesa fumata bianca manca ancora la firma del francese che è in scadenza al termine di questa stagione. Dopo mesi in cui la trattativa era stata congelata, da qualche tempo i dialoghi tra le parti sono ripartiti e l'accordo ora è sempre più vicino.

LA PROPOSTA DEL MILAN - La proposta del Milan, che è convinto di aver fatto il massimo per arrivare ad un'intesa, è importante: 5,5 milioni di euro di base fissa più bonus fino al 2031. E' in pratica la stessa offerta economica di un anno fa, mentre è diversa la durata del contratto visto che a gennaio 2025 il Diavolo aveva messo sul piatto un triennale. Dopo lunghi mesi di silenzio in cui Maignan sembrava aver ormai messo una pietra sopra al prolungamento con il Diavolo, nelle ultime settimane qualcosa è cambiato e ora la situazione si è ribaltata: il francese ha infatti aperto le porte alla sua permanenza in rossonero e ora non è mai stato così vicino al rinnovo di contratto.

CAMBIAMENTI - Ma cos'è cambiato nella testa di Mike? Come spiega questa mattina Tuttosport, il portiere rossonero ha certamente visto dei cambiamenti che ci sono stati a livello societario e quanto sia migliorato il clima a Milanello (e non solo) dopo la passata stagione. Ora il Milan è competitivo, lotta per i primi posti per la classifica ed è arrivato un allenatore come Max Allegri, che sta spingendo da tempo per il rinnovo di Maignan e che ha ridato una certa mentalità a tutto l'ambiente milanista. A questo si aggiunge poi l'arrivo, insieme al livornese, del preparatore dei portieri Claudio Filippi che ha ridato grande entusiasmo a Mike.