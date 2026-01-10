Bianchin: "Allegri, a fine Milan-Genoa, è un contrasto vivente: prima sorride ma parla in modo critico, poi si fa più serio e dice di essere stato fortunato"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Allegri al termine di Milan-Genoa: "Max Allegri ne ha viste tante ma una partita così matta è capitata raramente anche a lui. Non per caso, Max alla fine è un contrasto vivente: prima sorride ma parla in modo critico, poi si fa più serio e dice di essere stato fortunato. Agrodolce. Il suo zoom è sul finale, in una lettura come sempre molto personale: "Dobbiamo maturare perché in un campionato ci sono queste partite. Tu la riprendi al 91' e hai quattro minuti da giocare. A quel punto, devi avere pazienza, costruire una o due azioni importanti senza esporti a un contropiede che ci ha fatto rischiare di perdere la partita. È una lezione di maturità che dobbiamo apprendere, il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro e i punti sono molto importanti".

L'analisi della partita è chiara: "Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà, bisogna vedere il positivo - comincia Allegri -. Il primo tempo è stato abbastanza difficoltoso, loro hanno corso molto, hanno marcato Modric e giocato uomo su uomo. Abbiamo subito due o tre situazioni per fare gol, poi abbiamo preso lo 0-1 e nel secondo tempo loro sono un po' calati". Poi due critiche: "Dobbiamo migliorare nella lucidità di portare la palla vicino alla porta. E abbiamo avuto poca pazienza, le partite durano 100 minuti. Dopo l'1-0 siamo stati troppo frettolosi e la fretta non porta da nessuna parte. Se non fai gol, non devi prenderlo... e una volta che non prendi gol, alla lunga gli altri calano. Il vantaggio del Genoa? Bravo Colombo, Gabbia è anche scivolato in quella situazione".