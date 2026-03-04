Kakà: "Per come vedo Modric in campo penso possa giocare a lungo senza problemi"

vedi letture

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan Ricardo Kakà, Pallone d'Oro nel 2007, ha parlato del suo forte legame con il club rossonero, tra presente, scudetto ma soprattutto derby.

Tornando a Modric, secondo lei va o resta?

"La scienza adesso aiuta gli sportivi in ogni campo, ti allunga la carriera, ti dà una mano nei tempi di recupero fra una fatica e l’altra. Se pensiamo a quanto sia importante adesso Luka per la squadra penso che possa andare avanti ancora due o tre anni, ma chi lo sa: c’è la forma fisica e poi ci sono le decisioni del giocatore, le esigenze della famiglia, la voglia di tornare a casa. I fattori che ti spingono a chiudere una carriera sono tanti, ma per come lo vedo in campo io penso che possa giocare ancora a lungo senza problemi".