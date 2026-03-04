Secondo il ct Ancelotti, il Brasile farà un Mondiale di altissimo livello

vedi letture

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 03 MAR - Il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, si è detto convinto che la Seleção disputerà un Mondiale "di altissimo livello", a cento giorni dall'inizio della rassegna per la prima volta ospitata da tre Paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. In dichiarazioni diffuse dalla Confederazione brasiliana di calcio, la Cbf, il tecnico italiano ha parlato di "grande motivazione e, allo stesso tempo, grande responsabilità nel fare il meglio possibile". Ancelotti, alla guida della nazionale verdeoro dal maggio scorso, ha spiegato che dal punto di vista logistico e organizzativo "è tutto pronto" e che ora l'attenzione è rivolta all'osservazione e alla valutazione dei giocatori, sia di quelli impegnati regolarmente con i club sia di coloro che stanno recuperando da infortuni. Nel programma di preparazione figurano due amichevoli negli Usa contro Francia e Croazia.

Il Brasile, unico cinque volte campione del mondo, andrà a caccia della sesta stella. L'esordio nel Gruppo C è fissato per il 13 giugno contro il Marocco, a East Rutherford, nel New Jersey. (ANSA).