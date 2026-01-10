Serie A, Giudice Sportivo: cinque squalificati per una giornata
(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Il giudice sportivo per la diciannovesima giornata di Serie A ha squalificato per una giornata cinque giocatori. Si tratta dei diffidati Mattia Zaccagni (Lazio), Cesare Casadei (Torino), Bryan Cristante (Roma), Jacobo Ramon Naveros (Como), Oluwafikayomi Tomori (Milan).
Squalificato per una giornata Stefano Firicano tesserato del Bologna per proteste nei confronti dell'arbitro. Squalifica di una giornata per Alberto Bianchi, dirigente della Lazio, espulso al termine del primo tempo della gara con la Fiorentina per una critica irrispettosa all'arbitro. Il giudice sportivo ha comminato una ammenda di 8mila euro al Lecce, 5.000 alla Fiorentina, 2.000 all'Inter, 1.500 al Milan e al Torino per il comportamento dei propri tifosi. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan