Serie A, Giudice Sportivo: cinque squalificati per una giornata

foto ANSA
Oggi alle 09:48News
di Manuel Del Vecchio
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Il giudice sportivo per la diciannovesima giornata di Serie A ha squalificato per una giornata cinque giocatori. Si tratta dei diffidati Mattia Zaccagni (Lazio), Cesare Casadei (Torino), Bryan Cristante (Roma), Jacobo Ramon Naveros (Como), Oluwafikayomi Tomori (Milan).

Squalificato per una giornata Stefano Firicano tesserato del Bologna per proteste nei confronti dell'arbitro. Squalifica di una giornata per Alberto Bianchi, dirigente della Lazio, espulso al termine del primo tempo della gara con la Fiorentina per una critica irrispettosa all'arbitro. Il giudice sportivo ha comminato una ammenda di 8mila euro al Lecce, 5.000 alla Fiorentina, 2.000 all'Inter, 1.500 al Milan e al Torino per il comportamento dei propri tifosi. (ANSA).