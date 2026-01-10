Condò: "Al Milan aggiungerei un difensore di qualità, un Akanji per intenderci"
Nel post partita di Milan-Genoa, sfida terminata 1-1, Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport, durante il programma "Calciomercato - L'Originale" per parlare della formazione di Massimiliano Allegri e di cosa le serve per ritenersi completa al 100%: ù
"Aggiungerei un difensore di alta qualità, perché secondo me lo svolgimento del Milan in gare come queste, sono tutti uguali. Perché tu devi attaccare, fare la partita, e non riesci a fare la blindatura davanti la difesa, il valore individuale dei difensori emerge. Se il Milan riuscisse a trovare un Akanji…."
