Zambrotta va controcorrente: "Milan-Como? Avrei voluto che si giocasse a Perth"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Gianluca Zambrotta ha commentato così la decisione di non giocare Milan-Como a Perth in Australia: "Se sono sollevato che Milan-Como non si giochi in Australia? No, ero assolutamente d’accordo. Questa possibilità oggigiorno è un modo per poter promuovere il nostro campionato che in questo momento è un po’ in difficoltà e ha bisogno di essere più presente all’estero. Tra gli anni Novanta e Duemila non c’era questa necessità, la Serie A si vendeva da sola. Ora che fa fatica, è giusto creare eventi ad hoc, una o due volte all’anno, che aumentino la visibilità sul mercato".

Sul campionato di Serie A, Zambrotta ha invece spiegato: "Il Milan ha la possibilità di lavorare in maniera più tranquilla senza le coppe. Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo scudetto. Ma sarà dura perché l’Inter, soprattutto, e il Napoli sono molto molto agguerriti. La Juve ha ritrovato un po’ la quadra, è comunque lì... Spalletti è un grande allenatore che se può lavorare quotidianamente sui giocatori è in grado di iniziare un ciclo vincente".