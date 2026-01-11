MN - Turno di riposo per Fofana: al suo posto pronto Jashari
Gli ultimi dubbi di formazione verranno sciolti da Massimiliano Allegri solo nella mattinata di domani, a poche ore dal fischio d'inizio dell'importante sfida del Franchi contro la Fiorentina. Tante le novità rispetto alla partita contro il Genoa, soprattutto in mediana, visto che il tecnico rossonero potrebbe cambiare 2/3 del centrocampo schierato titolare contro il Grifone.
Oltre a Luka Modric, destinato a un turno di riposo come annunciato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche Youssouf Fofana potrebbe partire dalla panchina contro i Viola. A differenza di quanto si pensava, dunque, il francese potrebbe lasciare spazio dal primo minuto ad Ardon Jashari, una delle punte di diamante del calciomercato estivo del Milan ma che fino a questo momento non ha trovato lo spazio sperato e desiderato.
