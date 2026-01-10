Fiorentina-Milan, la probabile formazione rossonera: Allegri ne cambia 5 rispetto al Genoa

Il Milan si appresta a tornare in campo a strettissimo giro di posta: i rossoneri domani, domenica 11 gennaio, saranno in campo alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Una trasferta sempre complicata, quest'anno resa ancora più ostica dalla situazione di classifica dei Viola e dal fatto che arriva in un momento davvero cruciale per la stagione rossonera.

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha confermato che Luka Modric partirà dalla panchina: il fuoriclasse croato ha bisogno di riposo e per la prima volta in questo campionato non partirà dall'inizio. Recuperato, sempre come arma a gara in corso, anche Christopher Nkunku. Il tecnico rossonero, davanti a Mike Maignan come sempre confermato, non potrà schierare la solita linea a tre: Tomori è squalificato, al suo posto ci sarà De Winter che verrà impiegato come braccetto accanto a Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie laterali conferme per Saelemaerkes e la sorpresa Estupinan. Ballottaggio in mezzo al campo tra Ricci e Rabiot, con il secondo che non sarebbe al meglio per via di una botta rimediata in allenamento. In attesa della decisione definitiva del francese, la mediana dovrebbe essere completata da Jashari e Loftus-Cheek. In attaco potrebbe essere l'ora di Niclas Fullkrug, con Leao che può rimanere in panchina e Pulisic a fare coppia dall'inizio con il centravanti tedesco.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter, 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 12 Rabiot, 2 Estupinan

11 Pulisic 9 Fullkrug

A disposizione: 1 Terracciano, 27 Odogu, 35 Dutu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4 Ricci, 14 Modric, 19 Fofana, 10 Leao, 18 Nkunku

Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Ricci-Rabiot 30%-70%, Fullkrug-Leao 51-49%

Indisponibili: Gimenez

Squalificati: Tomori

Diffidati: nessuno

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: domenica 11 gennaio 2026

Ora: 15.00

Stadio: Artemio Franchi di Firenze

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Costanzo

IV Uomo: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Chiffi