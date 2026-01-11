"La società deve farsi sentire!". Pellegatti: "Passato inosservato il pestone su Fullkrug che è lo stesso di Thuram nel derby"

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato il momento del Milan dopo il pareggio casalingo contro il Genoa e ha evidenziato come manchi un calcio di rigore ai rossoneri per il pestone du Fullkrug del quale non si è parlato abbastanza. Queste le sue parole:

"Oggi mi sento solo perchè il pareggio contro il Genoa, solito primo tempo lento, solite difficoltà con le squadre non di primissima fascia, solite sensazioni di avere gli attaccanti proprio non adatti a ciò che gli chiede Allegri. Poi andiamo a vedere e il Milan ha il secondo attacco del campionato, siamo secondi, abbiamo la media di quando abbiamo vinto lo scudetto, avessimo vinto saremmo potuti arrivare a 44 cosa che non è mai successa. Insomma tutte cose positive anche se rimane in bocca il sapore di cenere del pareggio contro il Genoa e di non approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli. Mi sento solo perchè incomincio a leggere, dopo un periodo di pace, ricomincio a leggere che siamo scarsi, che non si è contenti di questo Milan. È da inizio settembre che ci dicono gli avversari che crolliamo, ma se noi come polli di Renzo incominciamo a criticare e non stare vicino ai ragazzi non va bene, soprattuto in questo momento dove è passato inosservato il pestone di Ostigard su Fullkrug. Lo stesso Var in altre partite ha richiamato l'arbitro per molto meno o per episodi uguali, come nel derby su Thuram, su quella cosa lì invece sciambola. Ma non va bene. mi sento solo perchè la società deve farsi senitre. La nostra società non comunica, non dice mai nulla. Qualche collega che evidenzia l'episodio di Maignan e l'insulto figlio di p. Ma non c'è nessuna immagine che fa capire a chi è riferito, la partita è finita, Rabiot lo sta portando via e Mike dice quella frase, ma non si sa a chi."