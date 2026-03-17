Ordine sul Milan e la Champions: "Il lunedì di pasquetta diventerà un altro snodo decisivo"

Ordine sul Milan e la Champions: "Il lunedì di pasquetta diventerà un altro snodo decisivo"MilanNews.it
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Oggi alle 11:40News
di Federico Calabrese

Franco Ordine, nel suo consueto editoriale pubblicato questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport, ha analizzato così il momento del Milan dopo la pesantissima sconfitta esterna dell'Olimpico contro la Lazio.

Questo un estratto del suo editoriale: "Di sicuro il Milan, recuperata la sua umiltà originaria, adesso deve guardarsi le spalle perché la sfida con il Napoli di lunedì di pasquetta dopo la sosta per le Nazionali diventerà un altro snodo decisivo per conservare la posizione e avvicinarsi alla quota Champions".  