Ordine: "Adesso toccherà proprio a Max riportare tutti alla vecchia e sana abitudine"

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Franco Ordine, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così del Milan: "Adesso toccherà proprio a Max riportare tutti alla vecchia e sana abitudine con una missione speciale in più: ricaricare le pile di Leao che è uscito ammaccato nell’animo e nell’orgoglio da quello stadio dove un anno e mezzo prima fu protagonista di una clamorosa forma di ribellione con l’altro sodale Theo Hernandez.

Questa volta la corsa del capitano Maignan e l’abbraccio di Allegri che ha con il portoghese un rapporto sano, hanno reso meno traumatico l’evento. Forse Leao dovrebbe anche comprendere che Pulisic il quale non ha “visto” quei due corridoi dove infilare il pallone per servirlo in area, non lo ha fatto per gelosia professionale o ancora meno per egoismo. Lo ha fatto semplicemente perché non ha nelle sue corde quel tipo di giocata.