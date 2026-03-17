Tra i temi affrontati in Lega il ruolo della nuova Commissione indipendente chiamata a monitorare i conti dei club

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(ANSA) - MILANO, 16 MAR - "Questa giornata di confronto su temi economici rappresenta un passaggio molto importante per il futuro del nostro sistema calcistico. Il dialogo diretto con le istituzioni conferma la volontà comune di rafforzare i principi di sostenibilità, trasparenza e responsabilità nella gestione delle Società sportive". Così il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli dopo l'incontro sul tema della sostenibilità economico-finanziaria del sistema calcio. "La Lega Calcio Serie A è pienamente impegnata in questo percorso - ha proseguito Simonelli -. L'obiettivo è consolidare un modello sempre più solido e credibile, capace di coniugare la competitività sportiva con una gestione economico-finanziaria equilibrata". L'incontro è stato dedicato in particolare agli strumenti utili a rafforzare stabilità e trasparenza nella gestione economica delle società.

Tra i temi affrontati anche il ruolo della nuova Commissione indipendente chiamata a monitorare i conti dei club. Dopo l'apertura dei lavori del presidente della Commissione, Massimiliano Atelli, nel corso della mattinata è intervenuto anche il presidente dell'Inps Gabriele Fava, che ha affrontato il tema dei rapporti tra società calcistiche e istituto previdenziale, con un focus sugli aspetti contributivi. Spazio poi all'Agenzia delle Entrate, con il direttore Vincenzo Carbone che ha presentato alle società il modello di "cooperative compliance", il sistema di adempimento collaborativo pensato per favorire un dialogo più diretto e preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuenti. A chiudere i lavori è stato il viceministro Leo, che ha ribadito l'importanza di un rapporto trasparente tra club e istituzioni e delle nuove forme di collaborazione per rafforzare la sostenibilità del sistema calcio. (ANSA).