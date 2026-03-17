Brasile, Ancelotti non convoca Neymar per le prossime amichevoli in vista dei Mondiali

Brasile, Ancelotti non convoca Neymar per le prossime amichevoli in vista dei MondialiMilanNews.it
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Oggi alle 12:31News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - SAN PAOLO, 16 MAR - Neymar Jr al momento non è nei piani della Selecao. Lo ha annunciato il Ct verdeoro, Carlo Ancelotti escludendo l'attaccante del Santos tra i convocati della nazionale brasiliana per le prossime due amichevoli contro la Francia e la Croazia, i due principali test prima dei Mondiali. Convocati invece i due 'italiani', Gleison Bremer, della Juventus e Wesley della Roma. (ANSA).