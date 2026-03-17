Fofana sogna il Mondiale: "Dipende tutto da me, devo finire la stagione ancor meglio di come l’ho iniziata"

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Youssouf Fofana sogna di essere convocato dalla Francia per i prossimi Mondiali che si giocheranno in estate, ma sa bene che tutto dipende da lui e dal rendimento che avrà con il Milan nei prossimi mesi. Intervistato da L'Equipe, il centrocampista rossonero ha spiegato: "I numeri sono importanti e io penso di poter essere molto più efficace di così. Se punto al Mondiale? Giocare un Mondiale sarebbe un sogno. Si, voglio andarci, ma dovrò fare il visto (ride, ndr).

Il ct della Francia non mi convoca da tempo? All’inizio ci restavo male e mi domandavo perché non venissi convocato. Poi ho pensato ‘Ok Youssouf, ci sono tanti giocatori forti nel tuo ruolo’. Devo prima fare bene con il mio club. Devo finire la stagione ancor meglio di come l’ho iniziata, le opportunità arriveranno. Dipende tutto da me".