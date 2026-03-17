Più danni che benefici: FIGC e AIA valutano a chiusura di Open VAR
Open VAR, trasmissione di DAZN che ogni martedì analizza e commenta con i vertici arbitrali gli episodi dell'ultima giornata di Serie A, potrebbe non esserci più nella prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna de La Stampa che spiega che FIGC e AIA stanno valutando con attenzione la situazione in quanto la sensazione è che abbia portato più danni che benefici. In particolare, invece di ridurre le polemiche e le critiche nei confronti del mondo arbitrale, le ha aumentate.
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: TUTTI I RISULTATI
VENERDÌ 13
ore 20.45, Torino-Parma 4-1
SABATO 14
ore 15, Inter-Atalanta 1-1
ore 18, Napoli-Lecce 2-1
ore 20.45, Udinese-Juventus 0-1
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa 0-2
ore 15, Pisa-Cagliari 3-1
ore 15, Sassuolo-Bologna 0-1
ore 18, Como-Roma 2-1
ore 20.45, Lazio-Milan 1-0
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina 1-4
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan