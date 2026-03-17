Più danni che benefici: FIGC e AIA valutano a chiusura di Open VAR

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Open VAR, trasmissione di DAZN che ogni martedì analizza e commenta con i vertici arbitrali gli episodi dell'ultima giornata di Serie A, potrebbe non esserci più nella prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna de La Stampa che spiega che FIGC e AIA stanno valutando con attenzione la situazione in quanto la sensazione è che abbia portato più danni che benefici. In particolare, invece di ridurre le polemiche e le critiche nei confronti del mondo arbitrale, le ha aumentate.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: TUTTI I RISULTATI

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma 4-1

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta 1-1

ore 18, Napoli-Lecce 2-1

ore 20.45, Udinese-Juventus 0-1

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa 0-2

ore 15, Pisa-Cagliari 3-1

ore 15, Sassuolo-Bologna 0-1

ore 18, Como-Roma 2-1

ore 20.45, Lazio-Milan 1-0

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina 1-4