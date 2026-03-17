Leao in spogliatoio si è lamentato delle scelte di Pulisic. Allegri è intervenuto per tenere la situazione sotto controllo

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Leao e Pulisic: "Se cercate due amici che abbiano passato una serena domenica sera insieme, non guardate Rafa Leao e Christian Pulisic. Leao durante Lazio-Milan si è lamentato ad ampi gesti delle scelte di Pulisic, che non gli ha passato il pallone in due azioni potenzialmente pericolose. Quello che non si è visto in tv è il seguito all’interno dell’Olimpico. In spogliatoio, Leao si è lamentato ancora con Pulisic, diciamo una richiesta di chiarimento tra compagni più vivace del solito. Max Allegri è intervenuto per tenere sotto controllo la situazione ed evitare che salisse la tensione tra i suoi due attaccanti. Classiche dinamiche di spogliatoio, non un episodio clamoroso ma la prova che qualcosa, in quell’attacco, non va.

L’intesa, al netto del litigio romano, è freddina. Allegri, a domanda sul tema, ha risposto così: "Quando perdi le partite, con il senno di poi trovi tante cose. Credo che Pulisic stia crescendo di condizione, mentre Leao ha avuto 2-3 soluzioni in cui si sarebbe trovato davanti al portiere". Pulisic sicuramente lavora di più per la squadra e fa più movimento senza palla, mentre Leao è un 9 che difensivamente – diciamo – non si danna. Anche questo incide. Il talento della coppia però è evidente e la logica dice che, per entrambi, sarebbe il caso di trovare un modo per aiutarsi, finché Mondiale non li separi".