Per la prima volta in stagione la Fiorentina va a +4 dalla zona retrocessione

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(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Con una netta vittoria per 4-1 in casa della Cremonese la Fiorentina si é aggiudicata lo scontro salvezza che ha chiuso la 29ma giornata della Serie A. Viola sempre in controllo della partita con le reti di Parisi e Piccoli nel primo tempo. Dodo ha realizzato il 3-0 in avvio di ripresa. La reazione dei padroni di casa ha portato al gol Okereke, che però non é bastato a rimettere in discussione l'esito del match, chiuso definitivamente dalla rete di Gudmunsson al 23'. La Fiorentina sale a 28 punti, scavalca il Lecce ed é quintultima, lasciando la Cremonese sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere, davanti solo a Pisa e Verona. (ANSA).