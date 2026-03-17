Verso Milan-Juventus, iniziata la vendita dei biglietti: tutte le info

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Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la gara casalinga contro la Juventus: "In occasione dell'ultimo appuntamento casalingo del mese di aprile, il Milan scenderà in campo contro la Juventus nel match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A. Prima del fischio d'inizio, verranno presentati a San Siro i tre centrocampisti che entreranno a far parte della Hall of Fame presented by Emirates: iniziativa con cui il Club celebra e riconosce i calciatori che hanno segnato in modo indelebile la storia rossonera.

INFORMAZIONI GENERALI

La data e l'ora di Milan-Juventus non sono state ancora definite.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà consentito una sola volta per ciascun abbonato. Per i titolari di abbonamento al Secondo Anello Blu il cambio nominativo non è previsto, come indicato nelle condizioni di sottoscrizione. Inoltre, il servizio di cessione non sarà attivato per i biglietti singoli.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Juventus sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 17 marzo e fino alle 23.59 di giovedì 19 marzo, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare 1 biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di mercoledì 18 marzo alle 23.59 di giovedì 19 marzo, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare 1 biglietto, intestato a titolari di “Tessera Socio Milan Club”, con listino dedicato.

Fase CRN Card: dalle ore 15:00 di venerdì 20 marzo fino alle ore 23:59 di domenica 22 marzo, ogni possessore di CRN Card in corso di validità potrà acquistare 1 biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato.

Vendita libera: dalle ore 15.00 di lunedì 23 marzo e fino a esaurimento delle disponibilità.

MATCHDAY UPGRADES

Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 9€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

Sports Pub post-match access: vivi il post-partita nel nuovo Sports Pub situato all'interno di San Siro, dove l'atmosfera elettrizzante del matchday si fonde con l'accoglienza di un pub in stile inglese, moderno e dalla ricca offerta di cibo e bevande. Il prezzo di acquisto è di 10€.

Tutti i servizi possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Udinese ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

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