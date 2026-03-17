Serafini: "La partita con la Lazio ha riassunto tutti gli aspetti per cui il Milan ha perso punti"
La sconfitta all'Olimpico del Milan contro la Lazio ha lasciato molto amaro in bocca: dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, i tifosi rossoneri si auguravano di poter accorciare sul primo posto in classifica e riaprire così il discorso per lo Scudetto. Niente da fare, invece, per i rossoneri che si sono dimostrati, almeno fin qui, non maturi al punto giusto per ambire a un traguardo così elevato. A parlare della gara persa contro i biancocelesti anche il collega Luca Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.
Le parole di Serafini sulla prestazione globale dei rossoneri: "La partita con la Lazio è stata particolarmente deludente perché ha riassunto tutti i vari aspetti per i quali il Milan ha perso punti a bizzeffe contro squadre di secondo livello: la Lazio era decimata per le assenze e in grande difficoltà ambientale ma anche in difficoltà tecnica. Sono stati molto ordinati e giudiziosi. I problemi. La costante della personalità, manca la ferocia della squadra che ci crede veramente e che vuole sbranare l’avversario. Poi ci sono le prestazioni individuali che sono state gravemente negative: non mi è piaciuto Jashari per la prima volta, non bene Saelemaekers molto disordinato, Estupinan è tornato quello prima del Derby. Tutte queste componenti hanno riassunto i punti deboli del Milan in questa stagione. Assolutamente non pervenuti prima Pulisic e Leao, poi Fullkrug e Nkunku che non mi sono accorto nemmeno che sono entrati".
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