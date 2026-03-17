Non c'è nessuna calciatrice del Milan tra le premiate della top11 della Serie A Femminile 2024-2025

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(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - A Firenze il calcio femminile ha premiato le migliori atlete della stagione 2024/2025, nel corso dell'evento Women4Football. Il galà organizzato dall'Associazione italiana calciatori, giunto alla terza edizione, si è svolto a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento. Come da tradizione a votare la top 11 sono state le stesse calciatrici. Tra le portieri l'ha spuntata Ran Runnarsdottir, davanti a lei linea difensiva composta da Di Guglielmo, Oliviero, Andres e Milenkovic. A formare il poker di centrocampo Le Bihan, Greggi, Boquete e Severini, mentre in attacco le due più votate sono state Girelli e Cantore, adesso entrambe impegnate nel campionato Usa. Cantore è stata anche eletta miglior giocatrice della scorsa stagione.

"Sono orgogliosa di questo premio, rispecchia l'annata fatta a livello di squadra. Devo ringraziare la Juventus e le mie compagne. Cerco sempre di dare il 100%, sono contenta di averlo dimostrato". Ma il momento più bello della scorsa stagione ha ammesso Cantore, "è stato il quarto di finale vinto contro la Norvegia" agli Europei, "una delle cose più emozionanti della mia vita". In chiusura è intervenuta Sara Gama, vicepresidente dell'Aic: "Stiamo crescendo in campo, dobbiamo continuare a raccontare quello che facciamo anche fuori dal rettangolo verde". (ANSA).