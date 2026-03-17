NBA Europea, dagli Usa: “RedBird presenterà un’offerta per una squadra a Milano e costruirà un nuovo palazzetto mondiale”

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Sul sito americano The Athletic, si legge un pezzo approfondito in merito al progetto dell'NBA Europea nel quale è molto inserito e interessato il proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners Gerry Cardinale. Questo è quanto riportato

Fonti a conoscenza diretta dei piani degli investitori hanno affermato che il Fondo pubblico di investimento saudita (SARFI), che vanta un enorme portafoglio sportivo e ha lanciato LIV Golf, si sta preparando a presentare un'offerta per una nuova squadra con sede a Londra. Qatar Sports Investments, proprietaria del colosso calcistico Paris Saint-Germain, sta preparando un'offerta per una nuova squadra a Parigi, e RedBird Capital di Gerry Cardinale, proprietaria del Milan, presenterà un'offerta per una nuova squadra a Milano. Secondo fonti ben informate, ciascuna di queste offerte per le franchigie NBA Europe dovrebbe essere una proposta indipendente per la creazione di nuove squadre. C'è stato un ampio interesse da parte di club europei già esistenti, come Alba Berlino e ASVEL (vicino a Lione, Francia), ma non è stato immediatamente chiaro se questi club avrebbero potuto collaborare con ulteriori investitori per soddisfare il prezzo richiesto dalla NBA per una licenza.

Una volta scaduto il termine del 31 marzo, l'NBA avrà un elenco definitivo di chi desidera una licenza e di quanto questi investitori potrebbero essere disposti a pagare. Silver proporrà canoni di licenza su una scala progressiva in base alle dimensioni del mercato, con Londra potenzialmente la più grande, con oltre 1 miliardo di dollari. I ricavi che NBA Europe genererà per l'NBA potrebbero compensare eventuali perdite derivanti da un'espansione nazionale. Se l'NBA si espandesse, le 30 squadre attuali diluirebbero la loro quota di ricavi complessivi della lega, compreso l'accordo sui diritti televisivi da 77 miliardi di dollari entrato in vigore quest'anno. I canoni di licenza e il pacchetto dei diritti televisivi in ​​Europa dovrebbero valere miliardi per i proprietari delle squadre NBA di questa sponda dell'Atlantico. Silver desidera inoltre nuove arene per molte delle squadre che entreranno a far parte di NBA Europe.

Il Fondo di Investimento Pubblico dell'Arabia Saudita, proprietario del Newcastle United, club della Premier League inglese, ne costruirebbe una a Londra. Qatar Sports Investments ne costruirebbe una nei pressi di Parigi, e la RedBird di Cardinale possiede un terreno a Milano e sta valutando la possibilità di costruire un palazzetto dello sport di livello mondiale, secondo fonti a conoscenza della situazione. L'azienda di Cardinale sta anche costruendo un nuovo stadio di calcio in quella zona ed è inoltre fortemente impegnata nella comunità milanese. Due banche d'investimento, Raine e JPMorgan Chase, stanno supervisionando la procedura di gara per le licenze NBA Europe. Si occupano di corteggiare gli investitori e gestire la presentazione delle offerte; una volta selezionate, le banche consiglieranno alla NBA le migliori offerte e fungeranno da negoziatori per la lega.