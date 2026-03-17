Criscitiello durissimo: "Campionato è falsato a monte. Togliere immediatamente il potere agli arbitri"

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Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia sul campionato di Serie A: "Oggi urlano gli interisti, ieri urlavano i dirigenti della Juventus, prima ancora urlavano a Milano e Napoli. Giusto per stare in tema delle grandi perché se parliamo di quello che accade per la bassa classifica non basterebbe un editoriale.

Togliere immediatamente il potere agli arbitri. Il campionato è falsato a monte. Decisioni che fanno infuriare tutti perché c’è una mediocrità generale in quelle che sono le scelte arbitrali e la casta continua solo a pensare ai propri interessi. I club investono, spendono soldi, i tifosi si arrabbiano ma poi siamo nelle mani di dilettanti allo sbaraglio. Rocchi non ha avuto la dignità di auto sospendersi. Arriverà alla fine del mandato ma negli stadi italiani non può circolare. Vedi cosa è accaduto qualche settimana fa a Carrara, in serie B. La gente è esausta. I tifosi vogliono divertirsi, tifare e sognare. Oggi tutto questo sta ammazzando il campionato perché la gente non ha più fiducia e vede scheletri ovunque. Gli interisti sono certi che qualcuno dai piani alti voglia far pagare all’Inter la sceneggiata di Bastoni. Questo non è giusto. Quello che è vero è solo quello che diciamo da sempre. Gli arbitri sono scarsi e presuntuosi ma rischiano di compromettere un campionato con i loro errori".