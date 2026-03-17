Ceccarini: "Milan e Napoli hanno il dovere di crederci per lo Scudetto e soprattutto di non avere rimpianti"

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Niccolò Ceccarini, giornalista e direttore di TMW, ha parlato a Radio Tutto Napoli.

È più un rimpianto per il Napoli o per il Milan questa corsa al titolo?

“Prima dell’inizio del campionato pensavo che le due vere candidate allo scudetto fossero Inter e Napoli. Da questo punto di vista, quindi, forse il rammarico è maggiore per il Napoli, anche perché aveva costruito una rosa importante. Però bisogna essere onesti: gli infortuni hanno inciso tantissimo. Quando perdi tanti titolari, soprattutto a centrocampo, diventa complicato restare a quei livelli. Più che per il campionato, il vero rimpianto del Napoli secondo me resta la Champions League, perché lì si poteva fare meglio anche al netto delle assenze”.

Per te il campionato è ancora aperto?

“Lo può perdere solo l’Inter. Oggi il vantaggio è importante e mancano sempre meno giornate. Milan e Napoli hanno il dovere di crederci e soprattutto di non avere rimpianti, cioè devono fare il massimo possibile e poi vedere che cosa succede davanti. Ma se devo essere netto, dico che lo scudetto è dell’Inter e che soltanto l’Inter può rimetterlo in discussione”.

Quindi Napoli e Milan devono pensare soprattutto a non sbagliare il proprio percorso?

“Esattamente. Il Napoli e il Milan devono continuare a fare punti, senza perdere terreno. Se poi l’Inter dovesse rallentare, allora bisognerà farsi trovare pronti. Il rischio peggiore sarebbe guardare davanti e poi accorgersi di aver buttato via occasioni per colpa dei propri errori. Questo non deve succedere”.