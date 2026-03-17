Italia U19, un calciatore rossonero convocato per i prossimi impegni

Italia U19, un calciatore rossonero convocato per i prossimi impegniMilanNews.it
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Oggi alle 18:40News
di Francesco Finulli
fonte figc.it

A una settimana dalla fase élite di qualificazione all’Europeo, in programma a Catanzaro dal 25 al 31 marzo, il tecnico della Nazionale Under 19 Alberto Bollini ha convocato 15 calciatori per uno stage di tre giorni che si svolgerà a Novarello da lunedì 16 a mercoledì 18, negli stessi giorni in cui anche la Nazionale Under 18 si avvicinerà alla prima fase di qualificazione all’Europeo Under 19 2027.

Un’occasione, per il tecnico e per il gruppo di giocatori convocati, per preparare la fase decisiva prevista la settimana successiva tra Catanzaro e Cosenza, con l’Italia che si giocherà un posto nella fase finale in Galles contro Ungheria (mercoledì 25 alle 17 a Catanzaro), Slovacchia (sabato 28 alle 17 a Cosenza) e Turchia (martedì 31 alle 15 ancora al ‘Ceravolo’). 

Quattro gli allenamenti previsti al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello: il primo nel pomeriggio di lunedì 16, poi una doppia seduta martedì 17 e un’ultima sessione di lavoro nella mattinata di mercoledì 18. 

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
Difensori: Federico Nardin (Roma), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Federico Terlizzi (Roma), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Wisdom Acquah (Torino), Alessandro Di Nunzio (Roma), Emanuele Sala (Milan), Davide Zamagni (Cesena);
Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Francesco Castaldo (Bologna), Filippo Galvagno (Cesena), Antonio Stefano Merola (Juventus).

UEFA Under 19-Championship Galles 2027 | Fase Elite

Gruppo 6: ITALIA, Turchia, Slovacchia, Ungheria

Prima giornata (Mercoledì 25 marzo)
Ore 12: Slovacchia-Turchia, (Centro sportivo ‘Real Cosenza’, Cosenza)
Ore 17: ITALIA-Ungheria, Stadio ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro, diretta Vivo Azzurro TV)

Seconda giornata (Sabato 28 marzo)
Ore 12: Turchia-Ungheria (Centro sportivo ‘Real Cosenza’, Cosenza)
Ore 17: ITALIA-Slovacchia (Stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, Cosenza, diretta Vivo Azzurro TV)

Terza giornata (Martedì 31 marzo)
Ore 15: Turchia-ITALIA (Stadio ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro, diretta Vivo Azzurro TV)
Ore 15: Ungheria-Slovacchia (Centro sportivo ‘Real Cosenza’, Cosenza)