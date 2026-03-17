Italia U19, un calciatore rossonero convocato per i prossimi impegni
A una settimana dalla fase élite di qualificazione all’Europeo, in programma a Catanzaro dal 25 al 31 marzo, il tecnico della Nazionale Under 19 Alberto Bollini ha convocato 15 calciatori per uno stage di tre giorni che si svolgerà a Novarello da lunedì 16 a mercoledì 18, negli stessi giorni in cui anche la Nazionale Under 18 si avvicinerà alla prima fase di qualificazione all’Europeo Under 19 2027.
Un’occasione, per il tecnico e per il gruppo di giocatori convocati, per preparare la fase decisiva prevista la settimana successiva tra Catanzaro e Cosenza, con l’Italia che si giocherà un posto nella fase finale in Galles contro Ungheria (mercoledì 25 alle 17 a Catanzaro), Slovacchia (sabato 28 alle 17 a Cosenza) e Turchia (martedì 31 alle 15 ancora al ‘Ceravolo’).
Quattro gli allenamenti previsti al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello: il primo nel pomeriggio di lunedì 16, poi una doppia seduta martedì 17 e un’ultima sessione di lavoro nella mattinata di mercoledì 18.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
Difensori: Federico Nardin (Roma), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Federico Terlizzi (Roma), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Wisdom Acquah (Torino), Alessandro Di Nunzio (Roma), Emanuele Sala (Milan), Davide Zamagni (Cesena);
Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Francesco Castaldo (Bologna), Filippo Galvagno (Cesena), Antonio Stefano Merola (Juventus).
UEFA Under 19-Championship Galles 2027 | Fase Elite
Gruppo 6: ITALIA, Turchia, Slovacchia, Ungheria
Prima giornata (Mercoledì 25 marzo)
Ore 12: Slovacchia-Turchia, (Centro sportivo ‘Real Cosenza’, Cosenza)
Ore 17: ITALIA-Ungheria, Stadio ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro, diretta Vivo Azzurro TV)
Seconda giornata (Sabato 28 marzo)
Ore 12: Turchia-Ungheria (Centro sportivo ‘Real Cosenza’, Cosenza)
Ore 17: ITALIA-Slovacchia (Stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, Cosenza, diretta Vivo Azzurro TV)
Terza giornata (Martedì 31 marzo)
Ore 15: Turchia-ITALIA (Stadio ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro, diretta Vivo Azzurro TV)
Ore 15: Ungheria-Slovacchia (Centro sportivo ‘Real Cosenza’, Cosenza)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan