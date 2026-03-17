Trevisani non ci sta: "Non condivido che il Milan abbia perso per colpa di Leao"

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a SportMediaset su Lazio-Milan: "Il Milan non se l’è proprio giocata l’occasione che aveva. Lezione di calcio di Sarri, con la Lazio, che era undicesima e col quindicesimo attacco della Serie A. Questa differenza con il Milan secondo non si è vista. Rischia la Champions League? Assolutamente no e credo possa arrivare ancora secondo. Leao? Di sicuro è scoppiato un caso. Ma non condivido che il Milan abbia perso per colpa sua".

ALLEGRI AVVERTE

La sconfitta di domenica in casa della Lazio ha lasciato il segno in casa rossonera e non solo per il caso di Rafael Leao, la cui reazione dopo il cambio non è piaciuta a nessuno. Il ko dell'Olimpico ha di fatto messo fine al sogno scudetto del Diavolo, che rischia invece di essere risucchiato nella lotta Champions. E proprio per questo Max Allegri, a muso duro, ha avvertito subito i suoi giocatori nel post-partita: "Ora guardiamoci le spalle".

Il Napoli è ad un solo punto di distanza e tra due settimane è in programma lo scontro diretto al Maradona. In quarta posizione, l'ultima che permette di giocare la Champions League del prossimo anno, c'è attualmente il Como a -6 dal Milan, mentre la Juventus è quinta a -7. Dopo la Lazio, Allegri è stato piuttosto chiaro: "Restiamo sereni, ma attenti. Per costruire serve tanto lavoro, per rovinare tutto basta una settimana. La partita di sabato contro il Torino è di vitale importanza per la corsa Champions".