Milan out dalla Champions, esplode l'ira dei tifosi: la situazione

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Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente fuori dal campo. Il malcontento dei tifosi cresce: da capire le intenzioni della dirigenza

Il Milan chiude la stagione nel modo più doloroso possibile, con la certezza amara di aver perso l’accesso alla prossima Champions League. La sconfitta contro il Cagliari non è soltanto un episodio negativo, ma il punto finale di un percorso pieno di inciampi e contraddizioni che ha portato i rossoneri lontano dall’obiettivo minimo fissato a inizio anno. Un epilogo che pesa come un macigno sull’ambiente, riportando il club a fare i conti con una realtà ben al di sotto delle aspettative.

Nel corso della stagione il Milan non è mai riuscito a trovare una vera continuità. Troppi alti e bassi, troppe partite giocate senza la necessaria convinzione e, soprattutto, una fragilità evidente nei momenti che contavano di più. Anche contro il Cagliari è emersa la stessa sensazione: una squadra poco lucida, incapace di invertire l’inerzia e di reagire quando la situazione lo richiedeva. Un limite che, sommato agli errori commessi nei mesi precedenti, ha finito per compromettere definitivamente il cammino europeo.

Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente fuori dal campo. Il malcontento dei tifosi cresce. Come riporta il Corriere dello Sport, la mancata qualificazione in Champions ha ampliato la rabbia della la tifoseria milanista, guidata dalla Curva Sud. Già nel pre-partita, al di fuori dello stadio, era apparso lo striscione: "Furlani vattene. Ibra, Moncada e Scaroni seguitelo in fretta". Il messaggio è stato accompagnato da un comunicato della Curva, con accuse dirette a Cardinale e alla dirigenza al completo per la gestione del club. Da capire, adesso, quali saranno le prossime mosse della dirigenza.