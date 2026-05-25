Calciomercato MN - Milan, Allegri non intende dimettersi e non sembrano esserci margini per contrattare una buonuscita: la situazione

vedi letture

C'è aria di addio tra Allegri e il Milan, ma il tecnico livornese non intende dimettersi e non sembrano esserci margini per contrattare una buonuscita

La posizione di Max Allegri, come la nostra redazione vi sta raccontando già da ieri sera poco dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha sancito la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League, è fortemente in bilico e in casa rossonera si respira aria di addio. Il tecnico livornese, secondo quanto appreso da Milannews.it, non sembra intenzionato comunque a dimettersi e allo stesso tempo non sembrano esserci margini per contrattare una buonuscita in quanto l'allenatore pretende l'intero ingaggio che gli spetta nella prossima stagione. Ricordiamo che Allegri ha un contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027 a 5,2 milioni di euro.

di Pietro Mazzara

Dopo il match di ieri, Allegri ha dichiarato in conferenza stampa: "Siamo delusi, amareggiati per la mancata Champions, però bisogna accettare il verdetto del campo, perché - non è il momento di fare ora delle valutazioni - andranno fatte valutazioni a 360 gradi senza ridurre tutto alla partita di stasera. Abbiamo fatto un girone di ritorno non bello. Ci sono mancata energie nervose. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente nulla, anzi li ho ringraziati perché hanno sempre messo il cuore in campo. La classifica è ciò che meritiamo.

Se ho pensato alle dimissioni? Fare l'analisi ora della partita e degli errori tecnici... Ci sono stati sicuramente. Ma, quando tutto finisce, bisogna avere la lucidità e la freddezza di analizzare il tutto. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica. Quello che abbiamo fatto è stato il massimo, quindi non c'è da rimproverare niente ai ragazzi. Ora non so spiegare questo crollo. Ma sicuramente avevamo meno energie nervose, altrimenti non perdi cinque partite in casa. Non ho trovato soluzioni? Sicuramente dovevo trovarle io la soluzione, sono io il responsabile. Però, quando sei al Milan, è molto più difficile giocare le partite decisive. Ci siamo sciolti dopo l'1-0".