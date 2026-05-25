Pedullà: "Cardinale vuole fare piazza pulita, ma dovrebbe partire da sé stesso e da Ibra. E su Allegri..."
Alfredo Pedullà, su X, ha commentato così la rivoluzione che ha in mente Gerry Cardinale dopo che il Milan ieri ha fallito miseramente la qualificazione in Champions League: "Cardinale vuole fare piazza pulita. Normale. Ma dovrebbe partire da sé stesso e da Ibrahimovic prima che il suo 'uomo di sfiducia' sparisca (a momenti…) per settimane o mesi.
PS: la conferenza di Allegri ieri sera surreale e pilatesca. Degna del codazzo (i soliti 4-5) che hanno 'ballato' con lui - travisando la realtà - prima di affondare. “Eh sai, ma Gimenez è scarso…”: se avesse in mano Douvikas, mai tirerebbe in porta…".
#Cardinale vuole fare piazza pulita. Normale. Ma dovrebbe partire da sé stesso e da #Ibrahimovic prima che il suo “uomo di sfiducia” sparisca (a momenti…) per settimane o mesi— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 25, 2026
PS: la conferenza di #Allegri ieri sera surreale e pilatesca. Degna del codazzo (i soliti 4-5) che…
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