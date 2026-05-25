Pedullà: "Cardinale vuole fare piazza pulita, ma dovrebbe partire da sé stesso e da Ibra. E su Allegri..."

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Alfredo Pedullà ha detto la sua su X sulla rivoluzione che ha in mente Cardinale dopo che il Milan ha fallito la qualificazione in Champions

Alfredo Pedullà, su X, ha commentato così la rivoluzione che ha in mente Gerry Cardinale dopo che il Milan ieri ha fallito miseramente la qualificazione in Champions League: "Cardinale vuole fare piazza pulita. Normale. Ma dovrebbe partire da sé stesso e da Ibrahimovic prima che il suo 'uomo di sfiducia' sparisca (a momenti…) per settimane o mesi.

PS: la conferenza di Allegri ieri sera surreale e pilatesca. Degna del codazzo (i soliti 4-5) che hanno 'ballato' con lui - travisando la realtà - prima di affondare. “Eh sai, ma Gimenez è scarso…”: se avesse in mano Douvikas, mai tirerebbe in porta…".