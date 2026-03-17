Irlanda del Nord, i convocati degli avversari dell'Italia nello spareggio Mondiale

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Michael O’Neill ha annunciato la sua lista di convocati per la semifinale dei play-off di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 contro l’Italia.

L’esterno del Liverpool Kieran Morrison è l’unico volto nuovo nel gruppo di 28 giocatori scelto dal commissario tecnico dell’Irlanda del Nord per la partita che si giocherà a Bergamo giovedì 26 marzo. Il 19enne, che in passato ha già rappresentato il suo Paese a livello Under-16, Under-17, Under-19 e Under-21, riceve la sua prima convocazione nella nazionale maggiore dopo aver impressionato con l’Under-21 del Liverpool in questa stagione. Morrison ha fatto il suo debutto con la prima squadra del Liverpool quando è partito titolare contro il Crystal Palace in League Cup lo scorso novembre, e ha anche fatto un’apparizione da subentrato nella gara di FA Cup contro il Wolverhampton all’inizio di questo mese. È stato inoltre in panchina senza entrare nove volte con i Reds, compresa la partita di UEFA Champions League contro il Galatasaray dello scorso martedì. Con il Liverpool Under-21 ha segnato 13 gol in 17 presenze in questa stagione. L’esterno è uno dei cinque cambiamenti rispetto alla lista che O’Neill aveva scelto per le ultime due partite delle qualificazioni europee ai Mondiali contro Slovacchia e Lussemburgo lo scorso novembre.

Tornano nella rosa dopo aver saltato quelle gare per infortunio il centrocampista del Southampton Shea Charles, il centrocampista del Preston North End Alistair McCann, il difensore dell’Oxford United Brodie Spencer e il portiere dello Sheffield Wednesday Pierce Charles. Mantiene il posto in squadra anche il centrocampista del Barnsley Patrick Kelly, che aveva ricevuto la sua prima convocazione in autunno e ha ottenuto la prima presenza contro il Lussemburgo. Anche il portiere del Partick Thistle Josh Clarke, chiamato all’ultimo momento a novembre, è stato confermato. Non sono stati invece convocati questa volta il portiere Luke Southwood (Bristol Rovers), il difensore Ryan Johnson (AFC Wimbledon) e l’ala Ross McCausland (Aris Limassol, in prestito dai Rangers), mentre Conor Bradley (Liverpool) e Jamal Lewis (Preston North End) sono indisponibili per infortunio.

Irlanda del Nord, Italia, Galles e Bosnia-Erzegovina fanno parte del Path A dei play-off europei per la qualificazione ai Mondiali di quest’estate in Canada, Messico e Stati Uniti. La squadra di O’Neill dovrà vincere la semifinale dei play-off contro l’Italia allo Stadio di Bergamo il 26 marzo e poi una finale dei play-off contro Galles o Bosnia (anch’essa in trasferta) il 31 marzo per assicurarsi un posto al Mondiale FIFA 2026.

La rosa per la semifinale dei play-off contro l’Italia

Portieri – Bailey Peacock-Farrell (Blackpool, in prestito dal Birmingham City), Conor Hazard (Plymouth Argyle), Pierce Charles (Sheffield Wednesday), Josh Clarke (Partick Thistle, in prestito dal Celtic).

Difensori – Daniel Ballard e Trai Hume (entrambi Sunderland), Ciaron Brown e Brodie Spencer (entrambi Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Eoin Toal (Bolton Wanderers), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth).

Centrocampisti – Jamie Donley e Jamie McDonnell (entrambi Oxford United), George Saville (Luton Town), Alistair McCann (Preston North End), Shea Charles (Southampton), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Ethan Galbraith (Swansea City), Justin Devenny (Crystal Palace), Brad Lyons (Kilmarnock), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Liverpool).

Attaccanti – Josh Magennis (Exeter City), Dion Charles (Huddersfield Town), Callum Marshall (VfL Bochum, in prestito dal West Ham United), Jamie Reid (Stevenage).